Com três atletas do Santos, perfil da Série B do Brasileirão divulga o time da primeira rodada

Nesta quinta-feira (25), o perfil oficial da Série B do Campeonato Brasileiro divulgou os melhores da primeira rodada do torneio. João Paulo, Diego Pituca e Guilherme foram os representantes do Santos na equipe. O time foi eleito através de 60 mil votos populares em enquetes feitas no Instagram.

Foram mais de 6??0?? mil votos em um show de interação nos stories da rede vizinha! Vocês participaram e o #TimeDePrimeira da 1ª rodada do #BrasileiraoBetnacional está formado!