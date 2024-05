António ataca CBF sobre calendário: 'Quem marcou jogos está no PlayStation'

Wesley em ação pelo Corinthians: jovem virou titular absoluto com António Imagem: Thiago Calil/Agif

Wesley. "Ontem, chamei o Wesley para conversar. Temos que sabe gerir o jogador na técnica, mas também temos dado algumas soluções dentro de seu jogo. O ponta de pé contrário sempre vem para dentro e cruza ou chuta. Não sou um grande adepto disso, mas quando damos mais funções, eles conseguem utilizar. O gol que ele faz na Copa do Brasil, saiu para fora. Hoje, veio para dentro e deixou o Raniele na cara do gol. Há um ou outro comportamento que devemos potencializar, mais do que apenas receber na ponta. Ele tem sido um menino extraordinário e precisamos saber gerir expectativas dele. Ele fez dois golaços contra o Fluminense, e eu mal cheguei ao vestiário e já tinha uma notícia sobre uma proposta do West Ham. Inacreditável, eu nunca tinha visto isso. Reparem a quantidade de notícias que podem determinar o sucesso ou insucesso. Temos que ter muita cautela, e a base da conversa foi essa. Ele é extraordinário e ajuda dentro daquilo que são seus comportamentos, mas precisa dos outros para poder brilhar."

Falta de tempo. "No futebol, parecemos o McDonalds, é 24 horas. Eu, infelizmente, não tenho horário familiar. Nem consigo ir para casa e brincar com meus filhos, não consigo. Quando chegar aos meus 60 anos, vou perceber que perdi o que meu pai perdeu: ver o crescimento dos filhos em detrimento do que é uma paixão. É uma paixão que move."

Escola portuguesa. "No ano passado, eram oito treinadores portugueses. Eu disse que não era bom porque nem todos podem ganhar. No final da temporada, acabaram só três. Eu, o Abel e o Pedro Caixinha. Agora, voltamos: tem o Artur no Botafogo e o Petit no Cuiabá. Não há treinadores portugueses ou brasileiros, há treinadores competentes. Basta olhar: minha comissão é brasileira. Nunca senti falta disso. Não abdico deles. Se um dia eu for para outro lado, estão convidados a ir comigo. Se cheguei até aqui, devo a eles. A escola portuguesa se preparou muito para hoje os treinadores estarem mais preparados para as realidades que enfrentam. O português tem uma valência muito grande: ele, com pouco, consegue fazer muito. Ele consegue arranjar solução para quase tudo dentro de situações de recursos humanos, físicos... ele sempre arranja uma estratégia para conseguir chegar ao sucesso. Uma figura é determinante: José Mourinho, que abriu portas para os portugueses. No Brasil, foi o Jorge Jesus."