António enxerga Corinthians prejudicado pelo calendário, mas elogia atuação: "Só faltou o gol"

"A Espanha foi campeã sem centroavante e não deixou de marcar gols. O Romero fez um grande jogo, dentro do que eu entendo. Criamos situações de gol, o que faltou mesmo foi a eficácia que tivemos contra o Fluminense. Só faltou o gol. Foi a única coisa que nos faltou", afirmou o português.

Apesar de tecer elogios à atuação do Corinthians, o técnico vê a equipe prejudicada pelo calendário. Ele fez uma série de críticas à sequência de jogos que o time tem enfrentado nos últimos dias e ressaltou que o Fortaleza terá um dia a mais de descanso antes do seu próximo compromisso na temporada.

O português também lembrou que a horário da partida foi alterado pela CBF com apenas dois dias de antecedência e, com isso, a equipe terá menos de 72 horas para descansar e se preparar para o próximo jogo.

"É desafiante um calendário com tantas competições, mas não aceito diferenciações. O Fortaleza vai jogar apenas na quarta, e nós jogamos na terça, em menos de 72 horas. Entendo que o Corinthians sai muito prejudicado", apontou o treinador.

"Jogamos quarta, sábado e agora terça. Isso não tem a ver com a condição física da equipe, tem a ver com o desgaste que ela vai acumulando, isso pesa. Entendo a dificuldade que é enfiar jogos, nós estávamos marcado para 16h. É um desrespeito, uma falta de respeito com os jogadores. Não temos tempo para recuperar, teriam que ter mais respeito porque vamos representar o país fora dele na terça. E o Corinthians sai prejudicado dessas situações. Quero ver se vamos perder mais jogadores por lesões, porque depois sou eu que venho falar sobre isso. E quem marca jogos está jogando PlayStation", finalizou.

O Corinthians agora vira a chave para a Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe visita o Nacional-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Paraguai. Já no Brasileiro, o próximo compromisso do time é contra o Flamengo, no próximo sábado, no Maracanã.