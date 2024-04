Com 71 gols, Byanca Brasil se torna maior artilheira da história do Brasileiro feminino

A estrela do Cruzeiro iniciou a carreira no Vasco e possui passagens por clubes como Corinthians, Internacional, Flamengo e Santos. Desde 2013 disputando o Brasileiro, Byanca comentou sobre a evolução do torneio.

"Praticamente tudo mudou desde o início. Acho que os clubes que entenderam mais rápido que o futebol feminino é uma realidade e não uma obrigação, saíram na frente. Obviamente muitos estão entendendo isso agora e vão colher os frutos daqui a um tempo. Os que investiram estão tendo grandes frutos agora e o clube que entender mais isso vai conseguir conquistar essa competição", afirmou.

Além disso, Byanca Brasil exaltou o momento que o time feminino do Cruzeiro atravessa. A equipe vem se tornando referência no esporte no âmbito nacional.

"O que o Cruzeiro está construindo hoje no cenário nacional é incrível, e espero que a gente consiga conquistar esse Brasileirão em 2024", comentou.