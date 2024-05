Campeã, Seleção Brasileira feminina encerra participação no Sul-Americano sub-20 contra o Peru

A Seleção Brasileira feminina, que conquistou o decacampeonato Sul-Americano sub-20 com uma rodada de antecedência, irá encerrar sua participação neste domingo, contra o Peru. O último duelo da competição continental acontece às 23h (de Brasília), no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador.

O elenco, que venceu todas as partidas disputadas na fase final do torneio (Argentina, Paraguai, Colômbia e Venezuela), busca mais um triunfo para fechar com chave de ouro.

Com a taça já garantida, a Seleção Brasileira, já classificada para a Copa do Mundo da categoria, participará da cerimônia de premiação, onde irá receber o troféu.