Augusto Melo reavalia decisão e Rubão ganha respiro como diretor do Corinthians

O presidente Augusto Melo deixou o Estádio Nabi Abi Chedid, no último sábado, decidido a desligar Rubão do cargo de diretor de futebol. Porém, o mandatário do Corinthians reavaliou o veredito e não deve tomar qualquer medida drástica nos próximos dias.

Após o jogo em Bragança, na zona mista, o mandatário afirmou que "vai ter mudança em tudo" quando questionado sobre o crise política do clube e o conflito entre Rubão e Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo.

Nos últimos, no entanto, Augusto conversou com aliados no CT Dr. Joaquim Grava e no Parque São Jorge, que alertaram o presidente sobre o risco de desligar Rubão do cargo no departamento de futebol. Vice-presidente do clube em 2007, Rubens Gomes foi o principal articulador político de Melo na campanha eleitoral e, tê-lo como opositor nesse momento, na leitura dos pares do presidente, não seria positivo.