Abel reage a gol da vitória do Palmeiras no Equador: "Quando a bola saiu do pé, já vi lá dentro"

O treinador valorizou o resultado conquistado na altitude de Quito e celebrou a virada, a segunda do Palmeiras nesta edição da Libertadores. Com o triunfo, o Verdão assumiu a liderança do Grupo F, com sete pontos.

A equipe retorna a campo na próxima segunda-feira, em clássico contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.