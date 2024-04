Fora de casa, Mirassol estreia na Série B com derrota para o Brusque

Nesta terça-feira, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol visitou o Brusque no Estádio Dr. Hercílio Luz e perdeu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foi marcado por Rodolfo Potiguar, Luis Otávio (contra) e Anderson Rosa enquanto Dellatorre diminuiu.

Assim, com o resultado, o Mirassol, que desperdiçou uma penalidade, ficou na 17ª colocação, ainda sem pontos. A equipe não entrava em campo há mais de um mês, mais precisamente no dia 10 de março, quando perdeu para o São Bernardo por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. Por outro lado, o Brusque sobe para a quinta colocação e soma os mesmos três pontos de outras seis equipes.

O Mirassol retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Ceará, pela segunda rodada da Série B. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Por outro lado, o Brusque joga no domingo, contra o Coritiba. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Couto Pereira.