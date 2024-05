Ex-diretor de futebol do Corinthians explica "acabou a farra" e diz: "Não me arrependo"

No último domingo, o ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. O dirigente explicou o "acabou a farra para Palmeiras e Flamengo" no começo do ano.

Ele citou a necessidade da volta do Timão ao protagonismo e alguns insucessos recentes para justificar a afirmação, citando especialmente a goleada sofrida por 5 a 1 contra o Bahia, na Neo Química Arena.

"Você está vendo o Corinthians nos últimos anos se conformando em perder do Bahia de 5 a 1, com todo o respeito que eu tenho ao Bahia, mas perder de 5 a 1 dentro de casa. Perdeu do Internacional que nunca tinha perdido. O Corinthians começou a se acostumar com a derrota. O que eu quero dizer é que o Corinthians vai brigar de igual para igual, tem uma dificuldade, claro", disse.