VAR enfia o rabo entre as pernas de cartola, senador, técnico e jogador

Felipe Melo também não poderia faltar e endossou Textor depois que o Fluminense fez 2 a 0 e permitiu o empate ao Atlético Mineiro.

Que as arbitragens são ruins é sabido desde sempre.

Que são corruptas, precisa provar, como a revista Placar provou em 1982, com a Máfia da Loteria Esportiva, a Globo fez o mesmo em 1997, com o caso Ives Mendes, e a Veja também fez em 2005, com a Máfia do Apito.

Se não bastasse, senadores sem ter o que fazer, e em busca de holofotes, criam uma CPI que já virou circo, até porque com apoiadores de casas de apostas.

Aí o Bahia vai ao Nilton Santos e, no melhor jogo da rodada, derrota o Botafogo por 2 a 1, com um pênalti a seu favor marcado pelo VAR e um gol anulado do Botafogo também pelo VAR.

O VAR roubou o Botafogo?