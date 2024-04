Fluminense ficará quase 1 mês sem jogar no Rio de Janeiro

O Fluminense volta a jogar como mandantes no dia 4, contra o Atlético-MG, também pelo Brasileiro. No entanto, esse compromisso será novamente em Cariacica, segundo confirmação da própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta segunda-feira.

Por fim, na sequência longe do Rio de Janeiro, o Fluminense atua em maio com o Colo-Colo em Santiago, no dia 9, pela Libertadores, e diante do São Paulo, dia 13, no Morumbis.

O Fluminense retorna ao Maracanã apenas no dia 19 de maio (o jogo contra o Vasco aconteceu em 20 de abril), no duelo contra o Juventude pelo Brasileirão.