São Paulo trabalha com titulares de olho em recuperação no Brasileiro diante do Vitória

O treinador Luis Zubeldía centrou foco no trabalho com os titulares na atividade desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, para fazer o São Paulo recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro.

No triunfo de 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, o comandante poupou boa parte do elenco. Agora, para fazer o time embalar no Nacional, a ideia é escalar um time cascudo diante do Vitória, em Salvador.

Luciano e Michel Araújo vão ter a missão de encostar em André Silva e Calleri na frente. Com Arboleda confirmado na zaga, Ferraresi e Diego Costa brigam por um lugar no setor defensivo.

Com quatro pontos, o São Paulo é apenas o 14º colocado na classificação. A equipe, que vem de um empate sem gols no clássico com o Palmeiras, tem apenas uma vitória em quatro rodadas.

A equipe realiza seu último treino antes de viajar para Salvador neste sábado. Com o elenco mais descansado, Zubeldía pretende fazer os últimos ajustes antes de definir os titulares.