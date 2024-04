Flaco López chega pendurado para Palmeiras x Flamengo e corre risco de virar baixa no Choque-Rei

O Campeonato Brasileiro está só começando, mas o Palmeiras já pode ter um desfalque por suspensão no clássico contra o São Paulo, pela quarta rodada. O atacante Flaco López já recebeu dois cartões amarelos em duas rodadas e chega para o jogo contra o Flamengo pendurado.

Peça importante no time de Abel Ferreira, o argentino teve um bom começo de ano e terminou o Campeonato Paulista como artilheiro, com dez gols marcados. Nesta temporada, laco disputou 20 dos 21 jogos do Palmeiras no ano, sendo 16 deles como titular. Ele ficou de fora apenas na estreia do Estadual.

Na primeira rodada do Brasileirão, Flaco começou no banco de reservas, em oportunidade que o treinador decidiu poupar alguns de seus jogadores. O argentino entrou aos 21 minutos do segundo tempo e recebeu cartão amarelo nos acréscimos por "retardar o reinício do jogo ao arremessar a bola para longe depois do jogo ter sido paralisado", de acordo com a súmula.