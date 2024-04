Vitinha revela fator-chave para classificação do PSG na Champions diante do Barcelona

O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona de virada por 4 a 1 (6 a 4 no agregado) nesta terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelas quartas de final da Liga dos Campeões e avançou para a semifinal. O meio-campista Vitinha, autor do segundo gol da equipe parisiense, revelou qual foi o fator-chave para a classificação da equipe.

"É incrível, sensação incrível. Temos que desfrutar, nós merecemos. Não é fácil vir aqui com um gol de desvantagem, sofrer um gol nos primeiros minutos e manter a cabeça fria e manter a calma. Podíamos perder a cabeça, mas mantivemos o nosso estilo de jogo e as nossas ideias. Acho que foi a chave da eliminatória, a chave desse jogo, principalmente, foi o nosso mental. O treinador disse que teríamos que ganhar no mental e ganhamos", afirmou em entrevista à TNT Sports Brasil após o jogo.