Retorno de Willian Bigode acirra disputa no ataque do Santos

Na última segunda-feira, o atacante Willian Bigode treinou no gramado do CT Rei Pelé com o restante dos companheiros e está mais próximo de voltar a jogar. Ele não entra em campo desde o dia 25 de fevereiro devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

O Santos, na época, ganhou por 2 a 1 do São Bernardo pelo Paulistão, no Morumbis. Desde então, o Peixe disputou oito partidas, sendo seis pelo torneio estadual e uma pela Série B.

Apesar do período fora de Bigode, o cenário permanece o mesmo: sem a definição de um titular absoluto no ataque. O argentino Julio Furch deveria ocupar essa função, mas ainda não reúne condições para disputar os 90 minutos.