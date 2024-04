Rony cita busca por espaço no time do Palmeiras e se coloca à disposição: "Posso fazer o que for"

O atacante Rony tem sido peça constantemente utilizada por Abel Ferreira no Palmeiras. O jogador, que há pouco tempo tinha status de titular, segue focado na tentativa de retomar a vaga entre os 11 iniciais. O camisa 10 palmeirense revelou uma conversa que teve com Abel Ferreira e comentou a possibilidade de ser o substituto de Endrick quando o jovem deixar o Verdão.

"Até há alguns meses atrás eu era titular absoluto em uma posição que me adaptei a fazer. Conversei com o Abel, me coloquei à disposição para fazer o que for preciso para ajudar a equipe, se for pra jogar de sete, nove ou meia, só vou procurar dar meu melhor sempre. Com a saída do Endrick, se o professor optar me colocar para jogar, vou ajudar da melhor maneira, vou estar ali para ajudar. Só com trabalho consegue buscar seu espaço. Temos que estar ali para aproveitar a oportunidade que tiver e estou com esse pensamento e se tiver oportunidade vou dar a vida para buscar meu espaço no Palmeiras", disse em entrevista ao SporTV, após empate sem gols com o São Paulo

Endrick deixará o Palmeiras em julho, quando completa 18 anos e se apresenta ao Real Madrid. Mesmo sabendo de que a despedida da Cria da Academia aconteceria neste ano, o clube não contratou ninguém diretamente para sua posição. Os atacantes que chegaram foram Bruno Rodrigues, que vem sendo desfalque desde janeiro, e Lázaro, que vem entrando no time constantemente.