Pepê marca, Porto vira sobre o Vitória de Guimarães e vai à final da Taça de Portugal

Nesta quarta-feira, o Porto recebeu o Vitória de Guimarães, pelo jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. De virada, os donos da casa venceram por 3 a 1, com gols de Taremi, Francisco Conceição e Pepê. Na decisão, o adversário será o Sporting.

O placar agregado da semifinal terminou em 4 a 1 para o Porto, que venceu a partida de ida por 1 a 0. O Sporting, por sua vez, teve mais trabalho e superou o Benfica por 4 a 3, na soma dos resultados. A decisão será no dia 26 de maio, no Estádio Nacional do Jamor.

O Porto volta a campo neste domingo, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Casa Pia. Já o Vitória de Guimarães encara o Sporting, fora de casa, também no domingo, às 16h30. As duas partidas são válidas pela 30ª rodada do Campeonato Português.