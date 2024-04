Muros de São Januário são pichados em protesto contra a 777 Partners

Na última segunda-feira, membros de torcidas organizadas do Vasco foram até o CT Moacyr Barbosa para cobrar os jogadores e a diretoria do time. Lúcio Barbosa e Pedro Martins, diretor executivo do clube, participaram do encontro.

Os muros de São Januário acabam de ser pichados com protestos contra a 777 e o CEO Lúcio Barbosa. Além disso, ainda sobrou uma ameaça: "Se cair vai morrer" pic.twitter.com/XaKVW5kXwA ? NewsColina (@newscolina) April 30, 2024 O Vasco vive momento delicado na temporada. O time vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A última delas foi a goleada por 4 a 0 sofrida, em São Januário, para o Criciúma, no último domingo.