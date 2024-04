Juventude busca empate e frustra torcida do Criciúma em volta à Série A

Pela segunda rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (17), o Criciúma visita o Atlético-MG. O jogo é às 20h (de Brasília), na Arena MRV.

O Juventude, por sua vez, recebe o Corinthians, no Estádio Alfredo Jaconi, na próxima rodada. O jogo será também na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília)

Como foi o jogo

Aos 18 minutos, Gilberto, atacante do Juventude, foi substituído após sentir lesão no músculo posterior da coxa direita. Assim, Roger Machado teve que fazer a primeira alteração, colocando o camisa 7 Erick Farias em campo.

Quando o cronômetro marcou 22 minutos, Eder, do Criciúma, foi derrubado dentro da área por Zé Marcos, com uma carga nas costas, e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Após mais de seis minutos de demora por conta de análise do lance feita pelo VAR, Bruno Pereira Vasconcelos voltou atrás em sua decisão, já que, segundo a arbitragem, havia impedimento no ataque.

O Criciúma inaugurou o marcador aos 36 minutos ainda da primeira etapa. Marquinhos Gabriel lançou para Marcelo Hermes, que, de cabeça, mandou para Renato Kayzer, dentro da área. O atacante conseguiu fazer belo giro e finalizar forte, estufando as redes de Gabriel.