Rafael pede desculpa por falha no empate do Cruzeiro pela Sul-Americana: "100% minha responsabilidade"

"Sinceramente, não influenciou em nada. Eu já fui vaiado algumas vezes, fui vaiado aqui mesmo no Mineirão e sempre joguei, joguei depois e joguei antes. Então, eu não sou um cara que sou condicionado nem por elogios nem por críticas, eu sei muito bem quem eu sou. Hoje, realmente, eu deixei a desejar, hoje eu prejudiquei a equipe. A responsabilidade é 100% minha e aceito toda crítica, porque são merecidas", comentou Rafael.

?Fim de jogo no Mineirão.

? #CRUxALI | 3-3 | ? #LaBestiaNegra pic.twitter.com/dJcG3UvamG

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 12, 2024

O Cruzeiro abriu 3 a 0 no placar ainda no primeiro e acabou sofrendo três gols na segunda etapa. O gol de empate do Alianza Petrolera saiu no último lance do jogo. O resultado deixou a equipe mineira na 3ª posição do grupo B da Copa Sul-Americana, com dois pontos.