Estevão se destaca com passes decisivos e dribles e mostra talento no Palmeiras

"Quando ele (Abel Ferreira) falou que eu iria começar jogando, eu agradeci a Deus. Só Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Fico muito feliz, só tenho que agradecer ao Palmeiras também por ter dado a oportunidade. Fico muito feliz pelo gol, por ter contribuído e ajudado a equipe com a vitória", disse o jovem em entrevista à ESPN.

Com 16 anos, 11 meses e 18 dias, Estevão entrou no ranking histórico de atletas mais jovens a marcar com a camisa do Palmeiras. No primeiro lugar da lista está Endrick, que em 2022 fez o seu primeiro gol no Verdão com 16 anos, três meses e quatro dias. Na segunda posição está Heitor, atleta que atuou pelo alviverde em 1916 e marcou com 16 anos, 11 meses e 14 dias, quatro dias a menos que Estevão.

Com a vitória sobre o Liverpool do Uruguai, a equipe de Abel assumiu o primeiro lugar do Grupo F da Libertadores, com quatro pontos em dois jogos. Na competição continental, o próximo jogo da equipe paulista é contra o Independiente Del Valle, no Equador, no dia 24/04.

O próximo confronto do Palmeiras é na estreia do Brasileirão neste domingo (14), contra o Vitória, em Salvador, às 18h30 pelo horário de Brasília.