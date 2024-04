Visando reeleição, Leila revela objetivo no Palmeiras, cita oposição e questiona: "O que querem mais?"

A presidente do Palmeiras Leila Pereira tentará se reeleger no cargo, em novembro, quando acontece nova eleição no clube. Na noite de segunda-feira, a mandatária revelou seu objetivo de permanecer no clube por mais um mandato, que seria o seu último, comentou a linha de trabalho de sua gestão e citou uma possível oposição no pleito ao fim do ano.

"Eu sou candidata à reeleição, sim. Esse é meu último ano desse meu mandato e na segunda quinzena de novembro. Não tem data ainda. Aqui no clube quem vota são os associados. Eu passo por um filtro no conselho, acho que são 20% dos dos conselheiros que ratificam o meu nome, eu preciso desse número e, depois, vai para o associado. Se os conselheiros e associados continuarem confiando no meu trabalho, eu sou candidata sim para a reeleição. Eu costumo dizer que é o meu último mandato, eu não poderia me reeleger novamente. Teria que passar alguém depois eu poderia voltar. Eu não volto mais. O meu objetivo é ficar seis anos na presidência do Palmeiras, se o associado assim entender, continuar confiando no meu trabalho. Depois eu não volto mais vai ser minha "last dance". Vai ser o meu último mandato e depois eu vou ficar com meus companheiros, colaborando com o Palmeiras. Eu dei uma entrevista há um tempo atrás que causou muita polêmica que para mim foi minha a melhor. Eu digo que as pessoas interpretaram muito mal", declarou a presidente.

"Essa trajetória vitoriosa do Palmeiras é por causa de uma linha de trabalho que nós temos. Para o Palmeiras continuar vitorioso, tem que seguir essa linha, se não seguir para você construir o que nós construímos demorou esse tempo todo, oito anos, nove anos. Para destruir é rápido. Então eu digo que quando eu sair da presidência do Palmeiras, nós vamos continuar apoiando candidatos que sigam essa linha vitoriosa, essa linha de gestão profissional, transparente, para que o Palmeiras continue protagonista e vencedor", seguiu.