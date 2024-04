Contra Racing-URU, António Oliveira busca manter início positivo no Corinthians

? Corinthians (@Corinthians) March 31, 2024

Em meio à crise no CT Dr. Joaquim Grava, António recuperou a confiança do elenco e, consequentemente, os bons resultados voltaram a aparecer. A equipe, que brigou para não cair no Campeonato Paulista, conseguiu se manter na elite do futebol do estado de São Paulo.

Além da permanência no Estadual, o Corinthians também avançou na Copa do Brasil. O Alvinegro bateu o Cianorte por 3 a 0 na primeira fase, e derrotou o São Bernardo por 2 a 0 na etapa seguinte.

O Corinthians de António Oliveira chega confiante para o duelo contra o Racing-URU, após a vencer o Londrina por 3 a 0, em amistoso que ocorreu na última quarta-feira, em Cascavel-PR.