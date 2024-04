Internacional x Juventude: saiba prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Boa tarde, torcida colorada! Bora pro treino desta terça! ?? pic.twitter.com/OAxNfvBWHR

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 30, 2024





O Internacional vai para a partida pressionado pelas atuações abaixo do ideal sob o comando de Eduardo Coudet. O treinador ainda fez cobranças à torcida após o empate com o Atlético-GO, pela Série A, quando a equipe somou seu sétimo ponto na competição. Atualmente, o Colorado se encontra na sexta posição.

A tendência é a de que Coudet sofra com as críticas da torcida no Beira-Rio. Só uma vitória com boa vantagem de gols pode amenizar o cima.