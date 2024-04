Ypiranga x Athletico-PR: confira informações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Athletico-PR estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, pela terceira fase. Os paranaenses enfrentam o Ypiranga-RS às 18h (de Brasília), em Erechim. A partida terá transmissão do Prime Video.

Os donos da casa estão embalados na temporada. O Ypiranga começou bem a Série C, sendo uma das equipes com 100% de aproveitamento. Os gaúchos apostam no fator casa para surpreender o Athletico.

Do outro lado, o Athletico-PR vem tendo boas atuações sob o comando do técnico Cuca. Os paranaenses ficaram em terras gaúchas após o empate em Caxias do Sul contra o Juventude no último domingo, por 1 a 1.