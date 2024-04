América-RN x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Copa do Brasil

Para o jogo que será disputado em Natal, o Corinthians tem alguns desfalques. O lateral esquerdo Diego Palacios, em reta final de recuperação de artroscopia no joelho, deve seguir como ausência, assim como o meia Igor Coronado, que adquiriu trauma no quadril direito. Yuri Alberto, com tendinite de bíceps femural da perna esquerda, e Pedro Henrique, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, também são baixas certas.

Outras ausências confirmadas são as de António Oliveira e Rodrigo Garro. O técnico e o meia estão suspensos e só estarão liberados para o jogo de volta, na Neo Química Arena. Um possível retorno é o do zagueiro Gustavo Henrique, que recentemente adquiriu dengue, mas acelerou sua recuperação no CT.

O América-RN, por sua vez, estreou no Campeonato Brasileiro da Série D com um empate diante do Maracanã e se encontra na 3ª posição de seu grupo na competição. Recentemente, equipe foi campeã do Campeonato Potiguar.

Na Copa do Brasil, os comandados de Marquinhos Santos venceram o Costa Rica-MS (2 a 1) e o São Luiz (3 a 0).

O jogo de volta entre Corinthians e América-RN está marcado para o dia 21 de maio, na Neo Química Arena, em mesmo horário.

FICHA TÉCNICA