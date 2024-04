Flamengo x Amazonas: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Sob pressão após duas derrotas consecutivas, as primeiras da temporada, o Flamengo estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O adversário do Rubro-Negro será o Amazonas-AM, atual campeão da Série C. O primeiro jogo da disputa por uma vaga nas oitavas de final do mata-mata será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Até então invicto em 2024, o Flamengo sofreu sua primeira derrota do ano na última quarta-feira, para o Bolívar-BOL, na altitude de La Paz, pela Copa Libertadores. Na sequência, a equipe do técnico Tite foi novamente superada, dessa vez para o Botafogo, no último domingo, em duelo da quarta rodada do Brasileirão.