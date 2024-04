Fortaleza x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Fortaleza e Vasco se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O duelo, que abre a disputa por uma vaga nas oitavas do mata-mata nacional, será disputado na Arena Castelão, na capital cearense. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Por parte do Fortaleza, a equipe aparece na 11ª posição na Série A, com uma vitória e dois empates. Na Sul-Americana, o Tricolor do Pici é líder do grupo D com 100% de aproveitamento em três jogos. Na última quinta-feira, goleou em casa o Boca Juniors-ARG por 4 a 2.