Sampaio Corrêa x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Pelo lado do Sampaio Corrêa, existe o sentimento de que o time foi longe e já atingiu seus objetivos na Copa do Brasil, tanto que vai jogar fora do Maranhão. A equipe vem de maus resultados na Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. Pouco para um time que pretende brigar pelo acesso.

O técnico Thiago Gomes não anunciou a escalação que pretende mandar a campo neste jogo. O destaque do time continua sendo o veloz ponta Pimentinha, um dos jogadores mais identificados com os torcedores.

Na Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa eliminou dois adversários. Na primeira fase, segurou o empate por 1 a 1 com o Humaitá, no Acre. Na etapa seguinte, eliminou o Ferroviário nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA x FLUMINENSE

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)