Santos x Bragantino: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Pensando em motivar o time e chamar mais público, o Santos decidiu abrir os portões da Vila Belmiro e não cobrará pelos ingressos na partida válida pela quarta rodada do Brasileirão feminino. O jogo não será transmitido pela TV ou via streaming.

AMANHÃ TEM VILA BELMIRO! ??

As #SereiasDaVila enfrentam o RB Bragantino amanhã, às 19h, e contam com o apoio da nação santista! Vem pra Vila, com entrada gratuita! pic.twitter.com/1lP9tQKcJl

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) March 28, 2024

Do outro lado, o Bragantino ocupa ocupa a oitava colocação e segue invicto no torneio. O Massa Bruta venceu apenas uma vez, mas conta com outros dois empates, somando cinco pontos.