Apresentado no Botafogo, Óscar Romero exalta futebol brasileiro e revela conversa com irmão corintiano

O Botafogo foi ao mercado e trouxe o atacante Óscar Romero. O paraguaio, que iniciou os treinos com o elenco nesta quinta-feira, foi apresentado oficialmente pelo clube, exaltou o futebol brasileiro e revelou que conversas com seu irmão, Ángel Romero, do Corinthians, além do goleiro Gatito Fernández.

"No momento que o Botafogo se comunicou comigo, me gerou orgulho e satisfação. Sabemos que esse clube tem uma tradição muito importante no país. Para mim, é um desafio importante na carreira, o futebol brasileiro é um dos melhores do mundo. Vir a uma instituição que projeta boas coisas e tem projetos muito importantes me alegrou em todos os aspectos para decidir estar aqui. Falei com meu irmão e com Gatito, que está há anos no Botafogo, recebi palavras muito boas do clube, por isso hoje em dia estou aqui", disse em entrevista coletiva.