Apenas três jogadores do São Paulo atuaram em todos os 14 jogos da equipe na atual temporada

O São Paulo disputou duas competições neste início de temporada. Saiu com o título na Supercopa do Brasil, mas acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista. No total, foram 14 jogos até aqui. E todas as partidas tiveram três peças em comum.

Apenas três jogadores do elenco tricolor estiveram em campo em todos as partidas deste 2024. Os atacantes Luciano e Ferreira e o lateral esquerdo Welington formam o trio que mais foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini neste início de ano.

Luciano tem sido peça importante para o São Paulo. Recentemente, o jogador balançou as redes no duelo contra o Ituano no Paulistão e alcançou os 70 gols marcados com a camisa tricolor, se isolando como o terceiro maior artilheiro da história do clube no século XXI.