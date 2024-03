Sem acordo com Corinthians ou São Paulo, Santos mandará final do Paulista na Vila Belmiro

O Santos jogará a final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Sem um acordo com São Paulo ou Corinthians para mandar a decisão na capital, o Peixe decidiu que irá levar a partida para sua casa.

Após a classificação sobre o Bragantino, na última quarta-feira, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, revelou que a preferência do Santos era levar a final para a cidade de São Paulo, visando maior público e renda. As opções citadas pelo dirigente eram: a Neo Química Arena, do Corinthians, ou o Morumbis, do São Paulo.

No entanto, embora os rivais tenham cedido seus estádios para o Peixe recentemente, o Timão e o Tricolor possuem preocupação com o estado do gramado. Eles querem que o campo esteja em plenas condições para os compromissos futuros no local.