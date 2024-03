Ex-Corinthians, Barletta lidera participações em gols do Sport desde estreia

Barletta, inclusive, foi às redes nessa quarta-feira, quando anotou o segundo gol do Sport na vitória por 3 a 0 sobre a Juazeirense, que garantiu o avanço no primeiro lugar da chave na Copa do Nordeste. Agora, o time pernambucano enfrenta o Ceará nas quartas de final.

Antes da definição de data e horário do confronto pelo torneio regional, o Leão da Ilha entra em campo pelo primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Pernambucano, contra o rival Náutico. A bola rola às 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).