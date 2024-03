Em busca de vaga olímpica, velocistas brasileiros treinam e competem nos Estados Unidos

"As instalações do Camping de Treinamento são muito boas. Tanto a pista como a academia de musculação são excelentes", disse Victor Fernandes, coordenador das atividades. "O primeiro treino foi apenas para 'acordar o corpo', depois da viagem. Fizemos um treino de passagem de bastão, reforçando o que fizemos em São Paulo, antes de seguir para o aeroporto. Vamos entrar na reta final de preparação para o Mundial", completou.

Está confirmada a participação dos brasileiros no Hurricane Alumni Invitational, no 4×100 m e individual. Os atletas também estarão no Memorial Tom Jones e no Sunshine State Invite - os dois também individual e 4×100 m. Há ainda mais uma competição a ser confirmada no final do mês.

O Brasil tem tradição no revezamento 4×100 m masculino, com conquistas de medalhas olímpicas e em Campeonatos Mundiais. A Seleção foi ouro na prova, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, com a equipe formada por Rodrigo, Felipe, Erik e Renan.