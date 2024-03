Após eliminação para o Palmeiras, César Martins exalta campanha do Novorizontino no Paulistão

O Novorizontino foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, após perder para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque. César Martins, zagueiro da equipe, exaltou a campanha do time de Novo Horizonte na competição.

"Infelizmente a vitória não veio, lutamos até o fim, fizemos uma excelente campanha. Acho que muita gente de fora nunca pensou que iríamos chegar onde chegamos, mas demonstramos a força do Grêmio. Uma cidade pequena, ninguém nota, mas estamos fazendo um excelente trabalho desde o ano passado. Esse ano muita gente achou que iríamos cair de divisão, mas surpreendemos e sempre seguimos com humildade. Infelizmente não saímos com a vitória, mas deixamos um legado e vamos continuar nossa campanha até o fim do ano e quem sabe para os próximos", disse César.