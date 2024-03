Santos precisa voltar a vencer o Red Bull Bragantino para retornar a uma final de Paulistão após oito anos

O último triunfo do Santos sobre o Red Bull Bragantino aconteceu no dia 10 de outubro de 2022, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo disputado no Nabi Abi Chedid, o Alvinegro Praiano, na época comandado por Orlando Ribeiro, bateu o adversário por 2 a 0, graças a gols de Camacho e Ângelo, dois atletas que já até deixaram o clube.

A partir daí, os dois times se enfrentaram novamente em três oportunidades, e todas terminaram em vitória do Red Bull Bragantino. O Peixe, sob o comando de Odair Hellmann, voltou a visitar o Massa Bruta no dia 28 de maio de 2023, pela oitava rodada do Brasileiro. A equipe santista perdeu por 2 a 0, com gols de Juninho Capixaba e Vitinho.