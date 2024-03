Fulham anuncia criação de arquibancada de luxo com direito a piscina em seu estádio

We are pleased to reveal details of our unparalleled matchday experiences!

Explore the Riverside: ??

? Fulham Football Club (@FulhamFC) March 27, 2024

Em cinco andares, o espaço apresenta diversas opções de entretenimento nos dias de jogo. São três restaurantes e um bar no primeiro andar, um espaço de convivência e outro bar no segundo piso, além de um bar de esportes no sub-solo.

A cereja do bolo fica por conta do Sky Deck. O espaço se estende pelos três andares superiores da arquibancada e conta com um terraço com vista para Londres e o rio Tâmisa e uma piscina. O ambiente vai ficar pronto em dezembro de 2024 e promete "uma experiência de hospitalidade no futebol em outro nível".

Os espaços ainda garantem assentos localizados na faixa central do gramado para acompanhar as partidas do Fulham.