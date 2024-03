Com 44 mil em Itaquera, Santos vence o Bragantino e vai à final do Paulistão após oito anos

Apesar da pressão do Bragantino, foi o Santos quem ampliou o marcador, aos 45 minutos. Schmidt roubou a bola no meio de campo e acionou Pituca, que tocou para Pedrinho. O atacante fez boa jogada pela ponta direita e cruzou para Guilherme, que chegou chutando de primeira, no contrapé de Cleiton, e fez o segundo do Peixe.

Segundo tempo

Com a eliminação parcial, o Massa Bruta mudou a postura após a volta do intervalo e diminuiu o placar em Itaquera. Aos cinco minutos, Eduardo Sasha recebeu na entrada da área e soltou uma pancada, no ângulo, sem chances para o goleiro João Paulo.

O Peixe teve boa oportunidade de marcar o terceiro aos 15 minutos. Pituca cruzou fechado para Furch, que se esticou e quase empurrou para as redes, mas acabou furando. Pouco depois, aos 17, Pedrinho roubou a bola e foi para a linha de fundo, cruzando para Giuliano, que escorou de cabeça e colocou no fundo das redes. E só dava Santos!

Aos 21, Guilherme quase anotou uma pintura na Neo Química Arena. O jogador ficou com a sobra na entrada da área e chegou batendo colocado, raspando a trave defendida por Cleiton.

Com um a menos, o Santos se defendeu bem nos minutos finais do jogo e não sofreu nenhum susto, garantindo a sua vaga na final e levando os santistas presentes no estádio ao delírio.