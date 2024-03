Limpeza e aplicação de novo composto: o que mudou no gramado do Allianz Parque

"O termoplástico ainda não tinha atingido esse estresse todo. Esse problema se agravou muito nos dois últimos jogos de forma muito rápida e então tomamos uma ação. Por conta da poluição, estávamos entendendo que bastava fazer uma limpeza e tentamos fazer isso por diversas vezes. Já estávamos vendo esse problema e já viemos trabalhando nisso. Limpamos o gramado com um químico, uma forma de limpar o termoplástico sem agredir a grama. Teve uma solução muito rápida, mas é difícil limpar 52 toneladas de termoplástico, pega muito superficial. Depois, o fornecedor do termoplástico indicou para passar talco porque suga a sujeira quando gruda nela. Deu certo por um período, depois não funcionou. Quando veio final do ano, a gente ia tentar tirar esse termoplástico, tentar limpar fora e colocar de novo, (o problema) se agravou rápido e por isso não conseguimos tomar uma ação antes", disse.

Classificação e jogos Paulista

A grama, por sua vez, é a mesma que foi instalada há quatro anos. Quem estiver em campo, porém, pode sentir alguma diferença provocada pela alteração do composto. Essa nova cortiça deixará o gramado mais semelhante à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

"A grama continua com os mesmos 50 milímetros de quando instalamos em 2020. Estamos com enchimento novo. A vida útil vai longe. Estamos ajustando o modelo de implementos, mas é muito semelhante ao termoplástico. Tem suas particularidades, é mais leve", explicou Alessandro Oliveira.

A Federação Paulista de Futebol liberou o estádio para receber jogos na última semana. Em fevereiro, a FPF havia vetado o local para duelos do Paulistão. O gramado, porém, ainda não passou por inspeções da Fifa, que devem ser feitas nesta quarta-feira.

Demorou?

Com o Allianz Parque à disposição, o Palmeiras precisou mandar cinco jogos na Arena Barueri. Durante o processo do conserto do gramado, a empresa responsável pela manutenção teve alguns problemas, como por exemplo a demora na liberação da cortiça.