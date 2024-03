Espanha x Brasil: veja informações e prováveis escalações do amistoso

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira trava um amistoso contra Espanha. A bola rola no gramado do Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, a partir das 17h30 (de Brasília).

O Brasil chega animado após vencer a Inglaterra em pleno Wembley, na estreia de Dorival Júnior. O jovem Endrick saiu do banco de reservas para anotar o gol do triunfo de 1 a 0 dos visitantes.

A partida será espacial para Vinícius Júnior, que jogará em casa. O atacante vem se destacando com a camisa do Real Madrid e destacou que vai realizar um sonho ao defender os eu país no estádio do seu time.