Vitória sobre o Botafogo-SP marca o 100° triunfo do Palmeiras na Copa do Brasil

Uma ??????? de triunfos alviverdes: chegamos à nossa 100ª vitória na @CopaDoBrasilCBF, torcida que canta e vibra! JÁ TÔ PRONTO PRAS PRÓXIMAS! ??#AvantiPalestra#VerdãoDoBrasil pic.twitter.com/Y88lZNdx8r

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 3, 2024

Com essa vitória, o Verdão é o quarto time que mais venceu na história da competição, logo atrás do Vasco, com 101. Ao todo, o Alviverde tem 175 jogos na competição. Além disso, a equipe palmeirense somou seu 19° triunfo em estreias desde 2003.

O time comandado por Abel Ferreira não teve vida fácil para conquistar essa marca. O Verdão abriu o placar com Rony, aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 45, o Botafogo-SP empatou com Patrick Brey. Já no último lance, Estêvão brilhou e fez o gol do triunfo palmeirense.

Nesta edição, o Palmeiras vai em busca de sua quinta taça da Copa do Brasil. O clube foi campeão nas edições de 1998, 2012, 2015 e 2020. Essa última foi conquistada já com o técnico Abel Ferreira e sua comissão no comando. Na decisão, o Alviverde bateu o Grêmio para ficar com o título.

Em 2024, o Palmeiras visa melhorar seu desempenho na competição, já que nos últimos anos, chegou no máximo às quartas e final. No ano seguinte ao último título, a equipe foi surpreendida pelo CRB e acabou caindo na terceira fase. Já em 2022, foi eliminado nas oitavas de final para o São Paulo, mesmo rival que o eliminou no ano seguinte, mas nas quartas.