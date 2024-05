Três anos após 1º gol na Libertadores, veja como está a situação de Kevin Malthus no Santos

"Fiquei muito feliz, primeiro gol como profissional, na Vila Belmiro. Era uma coisa que eu sempre sonhava. Sempre ficava feliz de jogar na Vila quando estava na base. Foi muito legal, ainda mais em um campeonato muito importante, que eu sempre tive o sonho de jogar. Foi surreal", disse à Gazeta Esportiva.

"Até o apito para recomeçar o jogo você fica tentando entender o que acontecer. A ficha não cai. Eu fiz um gol na Libertadores. Todos ficaram felizes em casa também. Infelizmente não tinha torcida para comemorar junto, mas foi uma sensação absurda, de gratidão e felicidade", completou.

Três anos depois, porém, a situação de Kevin Malthus não é como ele gostaria. Ele ficou 19 meses parado devido a duas lesões seguidas no joelho.

Atualmente, ele treina com o "time B" do Santos. Ou seja, ele treina separado do elenco profissional. O meio-campista não tem mais idade para atuar no sub-20, já que completou 21 anos em 11 de janeiro.

Desde 2014 no Alvinegro Praiano, quando ainda atuava no sub-11, Kevin foi destaque no sub-20 e sub-23 do clube em 2020. Com as boas aparições, foi integrado ao profissional no ano seguinte. Com o elenco principal atuou em 11 partidas e anotou um gol.