Verstappen abandona circuito e Sainz vence GP da Austrália

Na madrugada deste domingo, apesar de ter largado na primeira posição, o piloto da Red Bull e atual campeão mundial, Max Verstappen acabou tendo um problema em seu carro logo no início, sendo obrigado a abandonar a corrida. Assim, Carlos Sainz, que largou em segundo, conquistou o GP da Austrália, disputado no Circuito de Albert Park, com uma vantagem de 2.366s em relação ao companheiro de equipe Leclerc. Assim, a Ferrari completou sua primeira dobradinha desde o GP de Bahrein, em 2022. Por fim, Norris, da McLaren, fechou o pódio.

A equipe também contou com Piastri em quarto, seguido de Sergio Pérez, da Red Bull, em quinto. Abrindo o top 6, apareceria Fernando Alonso. No entanto, por conta de punição pelo acidente de Russell, acabou caindo para oitavo. Assim, Stroll ganhou a posição. O japonês Tsunoda veio logo em seguida, em sétimo. Por fim, os pilotos da Haas, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, terminaram em nono e décimo, respectivamente. Já Hamilton, que largou em 11º, abandonou a corrida por problemas no motor.