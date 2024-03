CBF divulga numeração da seleção brasileira para amistosos; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira a numeração das camisas para os amistosos dessa data Fifa de março. O Brasil enfrenta a Inglaterra, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em duelo que marca a estreia do técnico Dorival Júnior, em Wembley.

Nessa partida, o Brasil estreará a nova camisa azul. O uniforme estampará um patch em homenagem a Zagallo, que morreu em janeiro deste ano. Antes do início do jogo, o capitão do Brasil, Danilo, entrará no gramado com uma flâmula comemorativa e uma placa especial em alusão ao tetracampeão mundial.

A delegação brasileira começou a se apresentar em Londres na última segunda-feira. Ao longo da semana, a equipe teve os primeiros treinos sob comando de Dorival em preparação para o duelo com os ingleses. Nessa sexta-feira, a Seleção finalizou a preparação em Wembley, palco do jogo.