Veja quanto Corinthians pode ganhar em premiação em caso de título na Sul-Americana

Os valores vão aumentando gradualmente conforme as equipes forem passando de fase. Na final, o vencedor terá direito a US$ 6 milhões (R$ 30,2 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

Em 2023, quando o Corinthians foi até a semifinal da Sula, o clube recolheu US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 11,75 milhões. Nessa edição, o Timão entrou nos playoffs, já que participou da fase de grupos da Copa Libertadores e não avançou para o mata-mata.

O Corinthians fará sua estreia no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, fora de casa. Além de garantir vaga na próxima Libertadores, o título da Sula seria importante para a equipe garantir vaga na Copa do Brasil da próxima temporada, já que o Timão não ficou entre os cinco melhores posicionados no Campeonato Paulista.

Veja premiação da Sul-Americana por fase:

Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,125 milhão) para mandante, e US$ 250 mil (R$ 1,25 milhão) para visitante

US$ 225 mil (R$ 1,125 milhão) para mandante, e US$ 250 mil (R$ 1,25 milhão) para visitante Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 575 mil)

US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 575 mil) Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

US$ 600 mil (R$ 3 milhões) Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões)

US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões) Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

US$ 800 mil (R$ 4 milhões) Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) Campeão: US$ 6 milhões (R$ 30 milhões)

