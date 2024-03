De virada, Bahia vence Vitória e assegura liderança no Grupo B da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Vitória pelo placar de 2 a 1, na Arena Fonte Nova. Os visitantes abriram o placar, mas o Tricolor de Aço virou com gols de Jean Lucas e Kanu.

Com os três pontos, o Bahia garante a primeira colocação do Grupo B com 15 pontos contabilizados. Já o Vitória cai para a quinta colocação do Grupo A com 8 unidades. O Ceará, que venceu o Fortaleza, assumiu a quarta colocação.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar, na Arena Fonte Nova, o Maranhão, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Vitória, por sua vez, um dia antes, visita o Fortaleza, no Castelão, às 20h30, pela mesma competição.