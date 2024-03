António Oliveira confirma que Corinthians disputará amistosos até retorno dos jogos

O técnico António Oliveira confirmou, após a vitória do Corinthians sobre o São Bernardo por 2 a 0, que a equipe disputará amistosos durante o período sem jogos oficiais, ocasionado pela eliminação precoce no Campeonato Paulista. O Timão só voltará a entrar em campo para uma partida prevista em calendário no começo de abril, quando se inicia a Copa Sul-Americana.

"É evidente que temos algumas situações encaminhadas, outras não dependem de nós, arranjar adversários a essa altura não será fácil, principalmente do nível competitivo que desejávamos. Vamos ter tempo para poder trabalhar, estarmos mais tempo juntos, com certeza vamos efetuar amistosos, faz parte da nossa preparação para entrarmos novamente na competição. É aproveitar esse período para nos prepararmos da melhor forma para as competições que vêm aí, temos esse compromisso quanto equipe e quanto clube", comentou António em entrevista coletiva no Estádio 1º de Maio.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a ideia que mais agrada à diretoria do Corinthians é a realização de amistosos fora do estado de São Paulo, para fidelizar ainda mais o Fiel Torcedor. Antes da temporada começar, ainda com Mano Menezes, a equipe venceu o União São João e o São Caetano em jogos-treinos no CT Dr. Joaquim Grava.