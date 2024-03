'Novo' ataque resolve, Corinthians afasta zebra e avança na Copa do Brasil

Em vantagem, o Alvinegro paulista se armou no contra-ataque e ampliou com gol de outro atacante. Pedro Raul e Yuri Alberto foram escalados juntos pela segunda vez sob o comando de António Oliveira, e ambos marcaram na partida. Com o camisa 20 centralizado, Yuri atuou mais aberto pela direita, espelhando Wesley.

A expulsão de Garro esquentou a partida. Ele foi amarelado no início da partida e levou o segundo pouco antes do intervalo por um agarra agarra na área com Helder, com ambos sendo advertidos com cartão. A decisão do árbitro Braulio da Silva Machado gerou irritação entre os corintianos.

Cássio cresceu e evitou que o São Bernardo iniciasse uma reação. O ídolo corintiano, que pouco vinha sendo exigido na partida, fez defesa providencial para impedir que o adversário diminuísse antes do intervalo. Na volta do segundo tempo, ele novamente se agigantou debaixo das traves para manter o zero no lado do time da casa.

A reta final foi marcada por diversos sinalizadores em campo. Mais de cinco artefatos foram atirados no gramado por torcedores do Corinthians, e o jogo ficou paralisado duas vezes. Quando a bola esteve rolando, o São Bernardo foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu descontar e chegou até a levar o terceiro, anulado por impedimento. Com o placar, o Alvinegro "revidou" a derrota sofrida para o adversário no Paulistão, ainda com Mano Menezes no comando.

Gols e destaques

Pênalti e 1x0: No segundo minuto de jogo, Raniele recebeu na área, deu um toque para adiantar e foi atingido por Arthur Henrique. Braulio marcou a penalidade, Yuri Alberto foi para a cobrança, deslocou o goleiro e mandou suavemente para o fundo da rede.