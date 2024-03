CR7 marca, mas Al-Nassr perde para Al-Ain nos pênaltis e dá adeus à Champions da Ásia

Nos acréscimos, o Al-Nassr chegou a diminuir com Ghareeb, após saída atrapalhada do goleiro Khalid Essa. Logo no começo da segunda etapa, aos seis minutos, Otávio tentou um cruzamento e Khalid Essa desviou para o fundo das próprias redes. Aos 27, Alex Telles bateu falta com muito veneno e virou o jogo para o Al Nassr, empatando o agregado.

Com isso, o jogo foi para a prorrogação. E, logo aos 8 minutos do tempo extra, Yahna foi expulso com um cartão vermelho direto e deixou o Al-Nassr com um jogador a menos.

O primeiro gol da prorrogação saiu aos 13 minutos da primeira parte, depois de uma falha de Najjar. Após cruzamento, o goleiro não conseguiu agarrar a bola. Ela escapou de suas luvas, bateu no travessão e sobrou limpa para Alshamsi devolver a vantagem ao Al-Ain.

No fim, já aos 13 da segunda etapa, Cristiano Ronaldo foi derrubado na área, gerando pênalti. O próprio craque português chamou a responsabilidade e converteu, igualando o placar agregado novamente.

Nos pênaltis, o Al-Nassr desperdiçou três das quatro cobranças que teve: Brozovic parou na defesa de Khalid Essa, Alex Telles acertou o travessão e Otávio chutou para fora. O Al-Ain acertou todos os seus três tentos e está nas semifinais da Champions da Ásia.